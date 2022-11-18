Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Агент Холанда не ответила на вопрос об отступных в «Ман Сити»: «Не имею права. Знаю, что об этом напишут, даже если я ничего не скажу»

Агент Эрлинг Холанда высказалась о внимании к форварду и не ответила на вопрос об отступных. – Вас не пугает, что Холанд постоянно в новостях? – Он заслуживает это.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх