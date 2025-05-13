Чип для биопсии воздуха поможет диагностировать пневмонию

Сотрудники кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского университета совместно с учеными химического факультета МГУ разработали чип, предназначенный для определения мельчайших концентраций перекиси водорода в выдохе пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии