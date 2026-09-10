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Hyundai Santa Fe 2024: почему корейский кроссовер удивил рейтингом надёжности и как он ощущается вживую

Hyundai Santa Fe 2024: почему корейский кроссовер удивил рейтингом надёжности и как он ощущается вживую

Обычно разговоры о самых надёжных автомобилях начинаются и заканчиваются японскими брендами. Toyota, Honda, Mazda, Subaru — именно эти имена стали синонимами долговечности и предсказуемости.

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