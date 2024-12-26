Губернатор ХМАО Кухарук предложил связать Сургут прямыми авиарейсами с Курганом и Тобольском

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук раскрыл, какие новые межрегиональные маршруты готов софинансировать округ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экс-директор «Открытого региона» Макеева намерена судиться с бывшим первым заместителем губернатора ХМАО Шипиловым
- Жители попросили губернатора ХМАО обосновать его данные о 77% граждан, довольных положением дел в регионе
- В Тобольске арестован директор базы отдыха после массового отравления детей парами хлора
Свежие комментарии