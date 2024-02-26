Мосбиржа исключит Qiwi из состава индексов - основные события 27 февраля

27 февраля Московская биржа исключит расписки Qiwi из состава индексов. 21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «КИВИ Банк», что осложнило сделку по разделу активов Qiwi и привело к распродажам расписок компании.
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