Русские войска освобождают Курахово: город почти под полным контролем

Русские военные освободили Курахово в ДНР от противника, но небольшие силы ВСУ остаются. Военный корреспондент Юрий Котенок и Министерство обороны России подтвердили успешное продвижение на этом участке фронта.
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