В районе Хорошево-Мневники отремонтируют подземный переход

Москва – современный многомиллионный мегаполис, для нормального функционирования которого требуется развитая дорожно-транспортная сеть, состоящая из тысяч километров дорог, а также огромного количества объектов инфраструктуры.
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