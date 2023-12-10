Кучеров сделал дубль в матче с «Сиэтлом», забросив победную шайбу в овертайме

Два гола и передача Никиты Кучерова принесли «Тампе-Бэй» победу в матче с «Сиэтлом«. Ранним утром 10 декабря в Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».