Кучеров сделал дубль в матче с «Сиэтлом», забросив победную шайбу в овертайме

Два гола и передача Никиты Кучерова принесли «Тампе-Бэй» победу в матче с «Сиэтлом«. Ранним утром 10 декабря в Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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