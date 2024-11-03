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СМИ: Грузия увеличила импорт природного газа из России

СМИ: Грузия увеличила импорт природного газа из России

Объемы закупленного Грузией природного газа из России вырос за первые три квартала 2024 года до рекордных за этот период значений и достиг суммы $90,1 млн, 3 ноября ссылаясь на статистику сообщает РИА Новости.

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