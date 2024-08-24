"ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ МЕРТВЫ, И УМРУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ": В США БЬЮТ ТРЕВОГУ ИЗ-ЗА ПОТЕРЬ ВСУ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Украина понесла огромные потери в Курской области, и это вызывает беспокойство в США. "Потери насчитывают 4000 солдат, они мертвы, и умрут ещё больше, они потеряли огромное количество техники", - сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.