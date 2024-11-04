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Россиянки стали реже отказываться от детей в роддомах

Россиянки стали реже отказываться от детей в роддомах

В России снижается количество отказов от детей. В Минздраве РФ «Известиям» сообщили, что число новорожденных, от которых матери отказались в роддомах, с 2012 года снизилось на 80%, а с 2022 года — на 24%.

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