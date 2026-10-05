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Русское оружие

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В ходе стратегических учений «Центр-2026» был задействован модернизированный тяжёлый бронетранспортёр БМО-Т, созданный омским «Омсктрансмашем» на базе основного боевого танка Т-72Б.

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