В ходе стратегических учений «Центр-2026» был задействован модернизированный тяжёлый бронетранспортёр БМО-Т, созданный омским «Омсктрансмашем» на базе основного боевого танка Т-72Б.
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