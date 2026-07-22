Президент Чехии получает письма с угрозами: полиция проводит проверку

В Чехии начато расследование по факту угроз в адрес президента Петра Павела. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря полиции Праги Яна Данека, главе государства в этом году пришло два письма с угрозами.
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