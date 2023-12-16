В Казани снизилась средняя стоимость поездки в такси

В ноябре 2023 года в Казани средняя стоимость поездки в такси уменьшилась до 29,17 рубля за 1 км пути, что является первым снижением с февраля, согласно данным официальной статистики, передает «Реальное время».
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