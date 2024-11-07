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Царьград

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Новосибирский депутат Ростислав Антонов высказался о влиянии победы Трампа на ход СВО

Новосибирский депутат Ростислав Антонов высказался о влиянии победы Трампа на ход СВО

Ранее Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах закончит военный конфликт на Украине в течение 24 часов.

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