Дело молодых: стоит ли опасаться распространения национализма в российской подростковой среде

Прошедшая неделя в нашей стране выдалась урожайной на новые эпизоды межэтнических конфликтов, на этот раз – с изюминкой: в части из них оппонентом гостей из южных республик выступала несовершеннолетняя молодёжь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии