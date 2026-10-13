На Крым надвигаются сильные дожди и ветер

Днем и до конца суток 15 октября, ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, грозы, а также усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.
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