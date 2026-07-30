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Женская НБА. «Лас-Вегас» встретится с «Нью-Йорком», «Торонто» примет «Миннесоту»

«Лас-Вегас» примет на своей площадке «Нью-Йорк», «Торонто» сыграет против «Миннесоты». Женская НБА  Регулярный чемпионат Чикаго – Коннектикут 31 июля .

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