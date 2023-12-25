Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза и ряда стран Европы

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза. Кроме того, аналогичное ограничение введено в отношении Великобритании, Норвегии и Украины, указывается в Telegram-канале кабмина.
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