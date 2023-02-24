“Бегите, глупцы!”: военкор Эрвье прокомментировал сообщение о взятии Берховки цитатой и кадром из фильма “Властелин колец”

Утром 24 февраля Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК “Вагнер” взяли освободили еще один пригород Артемовска – село Берховку, за которое шли ожесточенные бои в последнее время.
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