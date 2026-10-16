Пресс-служба "Яндекса" сообщила, что полисы компании включают риск террористических атак. Однако информацию о завершении действия покрытия перед нападениями на ЦОДы в Рязанской области, Калуге и Владимире в октябре компания опровергает.
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