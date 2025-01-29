Когда и как может быть подписано соглашение о перемирии на Украине

Отвечая на вопросы тележурналиста Павла Зарубина, президент Путин дал в очередной раз понять, что не видит «просроченного» украинского бывшего президента Зеленского в качестве партнера для подписания мирного соглашения.
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