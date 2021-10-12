tagilcity

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А памятная табличка на Ельцин Центре не появится? Когда была разрушена великая держава, подорвана экономика и многое ...Мемориальная табл...
  • Игорь Сухоруков
    Отчислять прогульщиков и двоешников нормальная практика, надо избавляться от баласта в ВУЗе и будущих никчемных специ...Преподаватель УрФ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Практически во все квартиры, аферисты, понапрописывали черти кого, а сколько уже переоформлено в собств...На выборах свердл...

Стоматолог оштрафован на 100 тысяч в Краснотурьинске за уклонение от службы в армии

Стоматолог оштрафован на 100 тысяч в Краснотурьинске за уклонение от службы в армии

27-летний карпинец работает хирургом в одной из стоматологических клиник Краснотурьинска. Периодически ему приходили повестки из военкомата, но доктор сообщал военным, что находится в командировке или заболел, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх