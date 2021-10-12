Стоматолог оштрафован на 100 тысяч в Краснотурьинске за уклонение от службы в армии

27-летний карпинец работает хирургом в одной из стоматологических клиник Краснотурьинска. Периодически ему приходили повестки из военкомата, но доктор сообщал военным, что находится в командировке или заболел, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
27-летний карпинец работает хирургом в одной из стоматологических клиник Краснотурьинска. Периодически ему приходили повестки из военкомата, но доктор сообщал военным, что находится в командировке или заболел, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
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