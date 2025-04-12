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Стену строить будут? Келлог предложил раздел Украины «как в Берлине» после Второй Мировой

Стену строить будут? Келлог предложил раздел Украины «как в Берлине» после Второй Мировой

В британской The Times вышла знаковая колонка спецпредставителя Трампа по делам Украины и отставного генерала Кита Келлога – как раз в аккурат к завершению вчерашних четырехчасовых переговоров в Санкт-Петербурге между Владимиром Путиным и коллегой-конкурентом Келлога Стивом Уиткоффом.

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Комментарии
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Eduard
Лондон у себя дели,на одной стороне англичане(еси они есть вообще) на ругой арабы и индусы с неграми!
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