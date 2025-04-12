Стену строить будут? Келлог предложил раздел Украины «как в Берлине» после Второй Мировой

В британской The Times вышла знаковая колонка спецпредставителя Трампа по делам Украины и отставного генерала Кита Келлога – как раз в аккурат к завершению вчерашних четырехчасовых переговоров в Санкт-Петербурге между Владимиром Путиным и коллегой-конкурентом Келлога Стивом Уиткоффом.