Юрист Костянов: индивидуальные приборы учета помогут сэкономить на ЖКУ

Юрист Андрей Костянов рассказал, как меньше платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так, нужно следить за деятельностью управляющей компании и утверждать условия договора на общем собрании, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
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