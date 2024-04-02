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Юрист Костянов: индивидуальные приборы учета помогут сэкономить на ЖКУ

Юрист Костянов: индивидуальные приборы учета помогут сэкономить на ЖКУ

Юрист Андрей Костянов рассказал, как меньше платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так, нужно следить за деятельностью управляющей компании и утверждать условия договора на общем собрании, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

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