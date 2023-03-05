Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Бонусы UFC 285: Бой Рахмонова и Нила признан лучшим

UFC подвел итоги 285-го номерного турнира в Лас-Вегасе. Лучшим боем вечера признан поединок полусредневесов Шавката Рахмонова и Джеффа Нила.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх