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Шарлот извинился перед Путиным, патриархом и всеми, кого «вскользь оскорбил»

Шарлот извинился перед Путиным, патриархом и всеми, кого «вскользь оскорбил»

Шарлот также обратился к патриарху Кириллу и назвал его «иконой церкви».<strong>Самарский областной суд отклонил апелляцию на арест певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот), оставив в силе решение Кировского районного суда.

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