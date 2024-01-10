Шарлот извинился перед Путиным, патриархом и всеми, кого «вскользь оскорбил»

Шарлот также обратился к патриарху Кириллу и назвал его «иконой церкви».<strong>Самарский областной суд отклонил апелляцию на арест певца Шарлота (настоящее имя — Эдуард Шарлот), оставив в силе решение Кировского районного суда.
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