Доброе утро, друзья! ☀️ На это лето куча планов: план А, план Бэ и даже Цэ — Но главное, чтоб было счастье в лице.
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Доброе утро, друзья! ☀️ На это лето куча планов: план А, план Бэ и даже Цэ — Но главное, чтоб было счастье в лице.