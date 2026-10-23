Есть вещи, которые мы делаем на автомате: почистить зубы, умыться, принять душ. Казалось бы, что может пойти не так в таком простом сценарии? Но иногда тело напоминает о себе самым неожиданным образом — буквально через несколько минут после выхода из ванной кожа начинает стягиваться, появляется лёгкий дискомфорт, а локти и голени становятся шершавыми, будто по ним прошлись мелкой наждачной бумагой.