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Одобрено строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2

Одобрено строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2

С учетом перспективного развития региона Главгосэкспертизой России, предусмотрена реализация второй очереди строительства Якутской ГРЭС-2 для обеспечения надежного тепло- и электроснабжения Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) .

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