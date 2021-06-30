Одобрено строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2

С учетом перспективного развития региона Главгосэкспертизой России, предусмотрена реализация второй очереди строительства Якутской ГРЭС-2 для обеспечения надежного тепло- и электроснабжения Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) .
С учетом перспективного развития региона Главгосэкспертизой России, предусмотрена реализация второй очереди строительства Якутской ГРЭС-2 для обеспечения надежного тепло- и электроснабжения Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) .
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