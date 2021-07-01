Транспортными полицейскими Бурятии задержаны браконьеры

Сотрудниками Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте, в ходе рейдового мероприятия, на берегу озера Байкал в районе поселка Нижнеангарск была обнаружена вёсельная лодка, в которой находилась рыба омуль в количестве 295 штук и хариус - 6 штук, выловленная при помощи рыболовных сетей, являющихся запрещенным орудием массового истребления водных биологических ресурсов.
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