Транспортными полицейскими Бурятии задержаны браконьеры

Сотрудниками Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте, в ходе рейдового мероприятия, на берегу озера Байкал в районе поселка Нижнеангарск была обнаружена вёсельная лодка, в которой находилась рыба омуль в количестве 295 штук и хариус - 6 штук, выловленная при помощи рыболовных сетей, являющихся запрещенным орудием массового истребления водных биологических ресурсов.