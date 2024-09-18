Ямальчанин подрался с полицейским

Житель Губкинского получил полгода принудительных работ за драку с полицейским. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 17 июня 2024 года в городе Губкинский сотрудники ОМВД России «Губкинское» во время патрулирования улиц выявили 35-летнего мужчину, который пил алкоголь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии