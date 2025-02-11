Учёные выяснили, насколько сокращает жизнь одна выкуренная сигарета

Учёные выяснили, насколько сокращает жизнь одна выкуренная сигаретаГруппа британских учёных из Университетского колледжа Лондона выяснила, что каждая выкуренная сигарета отнимает у человека 20 минут жизни.
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