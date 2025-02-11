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Живая Кубань

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Учёные выяснили, насколько сокращает жизнь одна выкуренная сигарета

Учёные выяснили, насколько сокращает жизнь одна выкуренная сигарета

Учёные выяснили, насколько сокращает жизнь одна выкуренная сигаретаГруппа британских учёных из Университетского колледжа Лондона выяснила, что каждая выкуренная сигарета отнимает у человека 20 минут жизни.

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