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Джо Лэйкоб: «Мой ориентир – Джерри Басс, у него 16 финалов за 33 года»

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о долгосрочных целях во главе клуба. «Вы знаете Джерри Басса.

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