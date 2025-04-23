Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Молдавский агент: Буданов признал, что ВСУ и Европа не выстоят перед ВС России

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов признавал, что Украина и Европа даже вместе не смогут противостоять армии России, заявил во время опроса высланный из Российской Федерации молдавский агент Дмитрий Руснак.

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