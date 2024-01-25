В Роспотребнадзоре рассказали, что делать с разбитым градусником

Парты ртути, содержащейся в градуснике, очень вредны для здоровья даже в небольшом количестве. Такое заявление сделали специалисты "Центра гигиенического образования населения" Роспотребнадзора, пишет Sovainfo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии