В Северодвинске арестовали мужчину и женщину, рекламировавших наркошоп

Задержать их удалось благодаря неравнодушному прохожему. Пару подозревают в пропаганде наркотических средствЖитель города корабелов сообщил стражам порядка о подозрительном поведении молодой пары — мужчины и женщины, которые с помощью баллончика с краской и трафарета наносили сомнительные изображения на фасады домов.