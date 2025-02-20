Демотиваторы-приколы: «Кошек нужно внести в реестр лекарственных средств…» (16 фото)

Очередная порция демотивирующих картинок для всех читателей нашего сайта! В этом выпуске: про предложение руки и сердца, от которого невозможно отказаться, про первый поцелуй, про своё место в жизни, про надёжную охрану, про челябинский одуванчик и многое другое! .
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