Продвижение ВС РФ близ Невельского позволяет взять под огневой контроль северный путь снабжения гарнизона противника в Красногоровке

Российские Вооружённые силы продолжают продвижение на различных участках фронта. За минувшие сутки среди прочего были взяты под контроль новые территории в районе населённого пункта Невельское, а также в западной части Красногоровки.
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