Согласно докладу, вакцина против гриппа в текущем сезоне позволяет снизить риск госпитализации почти на 35%

Вакцинация против гриппа: эффективность и влияние на госпитализацию В Южном полушарии завершается сезон гриппа, и новые данные свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации против гриппа в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии