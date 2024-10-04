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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Согласно докладу, вакцина против гриппа в текущем сезоне позволяет снизить риск госпитализации почти на 35%

Вакцинация против гриппа: эффективность и влияние на госпитализацию В Южном полушарии завершается сезон гриппа, и новые данные свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации против гриппа в этом году.

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