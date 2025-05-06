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Крымская газета

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Путин наградил главу МЧС Крыма медалью "За отвагу на пожаре"

Путин наградил главу МЧС Крыма медалью "За отвагу на пожаре"

Президент России Владимир Путин наградил главу МЧС Крыма Алексея Еременко медалью "За отвагу на пожаре".

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