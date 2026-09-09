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Подмосковные спортсменки выиграли золото на первенстве России по хоккею на траве

Подмосковные спортсменки выиграли золото на первенстве России по хоккею на траве

Спортсменки Подмосковья выиграли золотую медаль первенства России по хоккею на траве среди девушек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

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