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Жители Краснодара уже начали забирать по домам собак из нового приюта

Жители Краснодара уже начали забирать по домам собак из нового приюта

Мэр города Евгений Наумов посетил учреждение и проверил организацию его работы. В настоящее время в приюте находятся 47 собак, и 23 из них уже прошли необходимые процедуры: это стерилизация, вакцинация и чипирование.

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