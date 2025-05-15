Сегодня отмечается Международный день семьи

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Он был учрежден для повышения осведомленности о вопросах, связанных с семьей, а также о социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на семьи.
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