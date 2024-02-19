ЮРИЙ БАРАНЧИК. ПОЧЕМУ США ЗАПРОСИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

Natalija Osminina

Это уже вторая папочка, в которой Путин объясняет, насколько Россия сейчас сильнее США, которым может прийти кирдык при желании Путина. Информацию из первой папочки (переданной Путиным Байдену 17 декабря 2021 года) мозги дебилов не вкурили. Хотя, нет.. Первую папочку Путин передал США в Мюнхене 2007 года - предложил оставить всё, как есть - ОСТАНОВИТЬСЯ в экспансии! Это было тогда, когда российские ученые доложили, что гиперзвук готов к претворению в жизнь. Во второй своей папочке за 2021 год Путин предложил УЖЕ поделить Европу с участием России- то есть потребовал отвести НАТО на 1997 год. И во второй папочке был полный расклад имеющегося потенциала России по Сарматам и Посейдону, многократно превышающему потенциал США. Карлсону Путин передал ПОСЛЕДНЕЕ ТРЕТЬЕ предупреждение. А каждое новое предложение Путина, как известно, хуже предыдущего. И третье предупреждение было подтверждено еще 13 января небольшим ядерным ударом России по Маршалловым островам близ американской базы НАТО. Самое главное, что США его пропустили. А не должны были, потому что еще в 1994 году Ельцин сдал амерам не только Центробанк, но и контроль за ядерным вооружением РФ, и потому США ржали в открытую над угрозами России. А сейчас Путин имеет в своем ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ не только ядерную кнопку России, но и ядерную кнопку США - просто айтишники произвели ПЕРЕПОЛЮСОВКУ (как аукнется-так и откликнется). И теперь не США контролируют Россию, а уже Россия держит за яйца США. Поэтому у США конвульсии, они уже начали планировать как поделиться своим ядерным потенциалом с Великобританией. А Великобритания разместить его в Германии и даже в Прибалтике.