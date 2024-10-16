Контролирующим коллекторов госслужащим выдадут форму

Гражданским служащим Федеральной службы судебных приставов (ФССП) планируют выдать форму. Такой законопроект члены Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержали на заседании 16 октября.
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