В Муроме незаконно уволенного сотрудника восстановили с компенсацией почти 900 тысяч рублей

Сотрудника компании ООО «Сиарсиси Рус» восстановили на работе после незаконного увольнения, компенсация составила почти 900 тысяч рублей.
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