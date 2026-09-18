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SUV driver in L.A. crash charged with murder

The driver in a deadly crash with a city bus in Los Angeles Tuesday has been charged with two counts of second-degree murder, prosecutors said.

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