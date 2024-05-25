США и Запад не хотят отдавать пальму первенства РФ и Китаю, когда же начнется ядерный Армагеддон

На Земле начались тектонические сдвиги и Карибский кризис, здесь даже рядом не валялся, гегемония ускользает из рук Соединенных Штатов, а поскольку это смысл их существования, то они могут зайти очень далеко и попытаться развязать ядерную войну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии