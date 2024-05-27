Калужан ждут жаркие деньки и грозы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Калужской области на наступающей рабочей неделеРуководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Калужской области на наступающей рабочей неделе.